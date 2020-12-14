В "Ростове" отреагировали на информацию о возможном трансфере Норманна в "Спартак"
Руководитель пресс-службы "Ростова" Денис Штанько прокомментировал информацию о том, что норвежский полузащитник Матиас Норманн может перейти в московский "Спартак".
"Никаких контактов по поводу Норманна со "Спартаком" у нас не было. Сейчас идет сезон, мы сосредоточены на предстоящем матче с ЦСКА", – приводит слова Штанько "Спорт-Экспресс".
24-летний Норманн в нынешнем сезоне провел за "Ростов" 13 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: СМИ назвали новую сумму компенсации Газизову за увольнение из "Спартака". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Официальное расписание матчей 1/16 финала Лиги Европы
-
В "Ростове" отреагировали на информацию о возможном трансфере Норманна в "Спартак"
-
France Football назвал лучших полузащитников в истории футбола
-
France Football назвал лучших защитников в истории футбола
-
Куман отреагировал на попадание "Барселоны" на ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
ЦСКА намерен пригласить иностранного тренера
-
Во Франции назвали сроки восстановления Неймара
-
France Football определил лучшего вратаря в истории футбола
-
СМИ назвали новую сумму компенсации Газизову за увольнение из "Спартака"
-
"Локомотив" нацелился на вратаря "Химок"
-
Златан Ибрагимович может восстановиться к матчу с "Дженоа"
-
Шамиль Газизов может вернуться в "Уфу"
-
Тедеско может быть дисквалифицирован на матч с "Зенитом"
-
"Спартак" нацелился на хавбека "Ростова"
-
Зидан отреагировал на итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
Тренер "Краснодара" оценил итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы
-
Появилось новое видео конфликта после матча "Сочи" - "Спартак"
-
"Спартак" поддержал Тедеско после матча с "Сочи"
-
ЦСКА определился с новым главным тренером
-
"Рубин" подписал двух игроков "Тамбова"