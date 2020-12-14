В "Ростове" отреагировали на информацию о возможном трансфере Норманна в "Спартак"

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В "Ростове" отреагировали на информацию о возможном трансфере Норманна в "Спартак"

Руководитель пресс-службы "Ростова" Денис Штанько прокомментировал информацию о том, что норвежский полузащитник Матиас Норманн может перейти в московский "Спартак".

"Никаких контактов по поводу Норманна со "Спартаком" у нас не было. Сейчас идет сезон, мы сосредоточены на предстоящем матче с ЦСКА", – приводит слова Штанько "Спорт-Экспресс".

24-летний Норманн в нынешнем сезоне провел за "Ростов" 13 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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