В "Ростове" отреагировали на информацию об уходе президента клуба
Пресс-служба "Ростова" опровергла информацию о том, что президент клуба Арташес Арутюнянц принял решение уйти в отставку.
"Сегодня в интернете, а также в СМИ появилась информация о том, что президент клуба Арташес Арутюнянц покинул свой пост. Футбольный клуб «Ростов» сообщает, что вышеуказанная информация не соответствует действительности", - говорится в заявлении.
"Ростов", набрав в 18 турах 18 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отрыв ростовчан от зоны вылета составляет два очка.
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