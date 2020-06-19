В "Ростове" подтвердили, что матч с "Сочи" переноситься не будет

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В "Ростове" подтвердили, что матч с "Сочи" переноситься не будет

Матч 23-го тура российской Премьер-лиги между "Сочи" и "Ростовом" всё-таки состоится сегодня, 19 июня.

Донской клуб выступил с официальным заявлением, в котором указал, что переноса игры не будет.

"Уважаемые болельщики! Наш клуб хотел и хочет доиграть текущий чемпионат. "Ростов" соблюдал медицинский регламент, мы следуем всем рекомендациям Роспотребнадзора и требованиям РФС и РПЛ. Мы убеждены, что клубом не было допущено никаких нарушений, но от ситуации, в которую попал "Ростов" не застрахован никто. Игра "Сочи" - "Ростов" состоится сегодня на стадионе "Фишт" в 20:00. Трансляция - на телеканалах "Матч ТВ" и "Матч Премьер". Информация о заявке на матч и составе игроков будет опубликована позднее", - говорится в заявлении "жёлто-синих".

Напомним, что за "Ростов" в матче с "Сочи" будут играть футболисты в возрасте от 16 до 19 лет. В противном случае команде Валерия Карпина грозило бы техническое поражение.

Не пропустите: "Это профанация": экс-тренер "Ростова" жёстко высказался о решении проводить матч с "Сочи". | http://soccernews.ru
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