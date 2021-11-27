В "Ростове" прокомментировали будущее Мамаева

Теги ростовпавел мамаев

В "Ростове" прокомментировали будущее Мамаева

Фото инстаграм Павла Мамаева

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев в конце декабря может стать свободным агентом.

В СМИ появилась информация о совместном решении клуба и футболиста не продлевать истекающий контракт.

Пресс-атташе "жёлто-синих" Борис Асанов отреагировал на возникшие слухи.

"Мы не комментируем подробности контрактов игроков команды. У Мамаева действующее соглашение с "Ростовом". Официальная информация всегда появляется на нашем сайте", - сказал Асанов.

33-летний Мамаев выступает за "Ростов" с сентября 2019 года, сыграл 26 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

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