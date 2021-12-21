В "Ростове" прокомментировали информацию о долгах по зарплате

Пресс-служба "Ростова" отреагировала на резонансную новость о финансовых проблемах в клубе.

Сообщалось, что игрокам "жёлто-синих" уже четыре месяца не платят зарплату, и подобное происходит не в первый раз.

"Футбольный клуб "Ростов" опровергает появившуюся информацию о наличии четырёхмесячной задолженности по заработной плате перед футболистами, а также о том, что такая ситуация в клубе якобы имеет место в течение нескольких лет. Указанные сведения не соответствуют действительности", - говорится в заявлении.

"Ростов" ушёл на зимнюю паузу на 14-м месте в РПЛ, имея 18 очков в 18 турах.

Не пропустите: Болельщика "Спартака" серьезно наказали за инцидент в матче с "Сочи". | http://soccernews.ru