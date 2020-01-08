В "Ростове" прокомментировали информацию о расставании с Сигурдссоном из-за пьянства игрока

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В "Ростове" прокомментировали информацию о расставании с Сигурдссоном из-за пьянства игрока

"Ростов" опроверг информацию о том, что клуб расстался с исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном из-за пристрастия игрока к алкоголю.

"Сведения о якобы "серьезных проблемах с алкоголем" у игрока не соответствует действительности. За почти два года выступлений в "Ростове" Рагнар показал себя как большой профессионал и человек, на которого всегда можно положиться в тяжелой ситуации. Именно поэтому в этом сезоне он носил капитанскую повязку.

Благодаря успешной игре, исландский футболист также вошел в состав символической сборной отбора Евро-2020.

Контракт с капитаном был расторгнут по его просьбе. Мы пошли навстречу Сигурдссону, поскольку высоко ценим его самоотдачу в каждом матче и человеческие качества. Хотим предостеречь СМИ от распространения непроверенной информации", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ростовского клуба.

33-летний Сигурдссон выступал за "Ростов" с января 2018 года. Всего он провел за российский клуб 53 матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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