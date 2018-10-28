В "Ростове" прокомментировали возможный уход Карпина в "Спартак"

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В "Ростове" прокомментировали возможный уход Карпина в "Спартак"

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц прокомментировал информацию о том, что главный тренер команды Валерий Карпин может возглавить "Спартак".

"Валерий Карпин является главным тренером "Ростова", - приводят слова Арутюнянца российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Спартак" рассматривает кандидатуру Карпина в качестве замены Массимо Каррере, который был уволен 22 октября. В данный момент исполняющим обязанности наставника "Спартака" назначен Рауль Рианчо.

Напомним, что Карпин несколько лет назад работал генеральным директором и главным тренером "Спартака".

Не пропустите: Появилась новая информация о возвращении Карпина в "Спартак". | http://soccernews.ru

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