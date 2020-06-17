В "Ростове" сделали заявление о вспышке коронавируса в клубе

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В "Ростове" сделали заявление о вспышке коронавируса в клубе

Пресс-служба "Ростова" опубликовала заявление относительно последней информации о заражении коронавирусом шести футболистов клуба.

"Результаты последнего теста показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава нашей команды. Сейчас эти футболисты изолированы от команды. В близком контакте с ними находились 42 сотрудника ФК "Ростов" - это все игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды.

Приоритетом футбольного клуба "Ростов" является здоровье футболистов и персонала, а также безопасность проведения соревнований. Поэтому клуб незамедлительно поставил в известность руководство профильные ведомства, РФС и РПЛ, а также принял все меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, рекомендованные Роспотребнадзором", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что коронавирусом, возможно заразились Роман Еременко, Деннис Хаджикадунич, Хорен Байрамян, Матиас Норманн, Ивелин Попов и Арсений Логашов. 

В ближайшем матче "Ростов" должен сыграть с "Сочи". Встреча запланирована на 19 июня. Скорее всего, поединок будет отменен.

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