В "Ростове" сравнили Валерия Карпина с Юлием Цезарем (видео)

Пресс-служба "Ростова" в шутку сравнила главного тренера команды Валерий Карпина с римским императором Юлием Цезарем. Тренер занимался велотренажере и параллельно работал за ноутбуком. Цезарь согласно историческим данным умел одновременно читать, писать и говорить.

"Кто-то ест салат "Цезарь", а кто-то работает как Юлий Цезарь", — говорится в сообщении в официальном Twitter ростовского клуба.

Кто-то ест салат «Цезарь», а кто-то работает как Юлий Цезарь #СборыРостова pic.twitter.com/yM9GGrwGHM — Football Club Rostov (@rostovfc) January 25, 2021

После 19 туров "Ростов" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 32 очка. От зоны Лиги Чемпионов ростовчане отстают на пять очков.

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