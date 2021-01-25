В "Ростове" сравнили Валерия Карпина с Юлием Цезарем (видео)
Пресс-служба "Ростова" в шутку сравнила главного тренера команды Валерий Карпина с римским императором Юлием Цезарем. Тренер занимался велотренажере и параллельно работал за ноутбуком. Цезарь согласно историческим данным умел одновременно читать, писать и говорить.
"Кто-то ест салат "Цезарь", а кто-то работает как Юлий Цезарь", — говорится в сообщении в официальном Twitter ростовского клуба.
Кто-то ест салат «Цезарь», а кто-то работает как Юлий Цезарь #СборыРостова pic.twitter.com/yM9GGrwGHM— Football Club Rostov (@rostovfc) January 25, 2021
После 19 туров "Ростов" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 32 очка. От зоны Лиги Чемпионов ростовчане отстают на пять очков.
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