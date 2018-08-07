В "Ростове" выбрали лучшего игрока в матче с ЦСКА

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В "Ростове" выбрали лучшего игрока в матче с ЦСКА

Лучшим игроком "Ростова" в матче второго тура чемпионата России против ЦСКА (1:0) признан защитник Сергей Паршивлюк, сообщает официальный твиттер клуба.

Футболист стал лучшим по результатам голосования среди фанатов и набрал 4,79 баллов. 

В этом матче 29-летний Паршивлюк стал автором единственного гола в этой встрече.

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