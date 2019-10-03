В "Ростове" высказались о возможном уходе Карпина в "Спартак"

Теги спартак москваростоввалерий карпин

В "Ростове" высказались о возможном уходе Карпина в "Спартак"
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц прокомментировал слухи о том, что главный тренер команды Валерий Карпин может уйти в "Спартак".

"Карпин, как сказал Матиас Норманн, фантастический тренер. Если серьезно, Карпин – Тренер. Я верю и доверяю ему. Конечно, я считаю, что он лучший. Хотя есть еще Юрий Павлович Семин – гуру. Гончаренко – хороший специалист.

Многие отправляют Карпина в "Спартак"? Как я ранее говорил, Карпин – главный тренер "Ростова". Но в футболе все очень быстро меняется, никогда не знаешь, что будет завтра. Загадывать тут – неблагодарное дело. Но Карпин – главный тренер футбольного клуба "Ростов", - приводят слова Арутюнянца российские СМИ.

50-летний Карпин тренировал "Спартак" с перерывами с 2009 по 2014 годы. Под его руководством "красно-белые" дважды занимали второе место в чемпионате России.

Напомним, что "Спартак" остался без главного тренера после отставки Олега Кононова. После 11 туров московский клуб занимает лишь девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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