В "Роторе", который вернулся в РПЛ, назвали главную цель на сезон
Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский заявил, что целью волгоградского клуба в следующем сезоне является сохранение места в Премьер-лиге.
"Мы очень рады, что все ребята здоровы и смогли приступить на этой неделе к полноценным тренировкам. До середины июля будем готовиться в Волгограде. Второй сбор планируем провести в Кисловодске, но это будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Сейчас такое время, что нельзя быть уверенным в чем-то на 100%", - приводит слова Рекечинского ТАСС.
Напомним, что "Ротор" стал победителем Футбольной национальной лиги и вернулся в РПЛ впервые с 2004 года. "Ротор" становился двукратным обладателем серебряных медалей чемпионата России, а также завоевывал бронзовые медали.
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|Уфа
|22
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|Ахмат
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