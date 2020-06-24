В "Роторе", который вернулся в РПЛ, назвали главную цель на сезон

Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский заявил, что целью волгоградского клуба в следующем сезоне является сохранение места в Премьер-лиге.

"Мы очень рады, что все ребята здоровы и смогли приступить на этой неделе к полноценным тренировкам. До середины июля будем готовиться в Волгограде. Второй сбор планируем провести в Кисловодске, но это будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Сейчас такое время, что нельзя быть уверенным в чем-то на 100%", - приводит слова Рекечинского ТАСС.

Напомним, что "Ротор" стал победителем Футбольной национальной лиги и вернулся в РПЛ впервые с 2004 года. "Ротор" становился двукратным обладателем серебряных медалей чемпионата России, а также завоевывал бронзовые медали.

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