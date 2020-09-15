В "Роторе" новых случаев заражения коронавирусом не выявлено

Теги ротор волгоградкоронавирус

В "Роторе" новых случаев заражения коронавирусом не выявлено

Стали известны результаты проб, которое сдали игроки и тренерский штаб "Ротора" 14 сентября.

Новых заболевших Covid-19 в команде не выявлено, сообщает сайт клуба.

Напомним, в субботу в волгоградской команде обнаружили 7 футболистов, заражённых коронавирусом. Из-за вспышки инфекции РФС пришлось отменить матч 7-го тура РПЛ с "Краснодаром".

Перенесенная встреча состоится 16 сентября.

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