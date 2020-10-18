В "Роторе" опровергли информацию о вспышке коронавируса в клубе

Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский высказался по поводу информации о том, что в клубе ряд игроков заразились коронавирсом.

Ранее сообщалось, что 10 человек команды сдали положительный тест на Covid-19.

"Очередной вброс, это неправда! В команде все здоровы", - сказал Рекечинский.

После 11 туров РПЛ "Ротор" занимает 16 место в турнирной таблице.

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