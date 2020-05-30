В "Роторе" отреагировали на слухи о возможном отказе от участия в РПЛ
Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский в комментарии "Р-Спорт" опроверг информацию о том, что клуб может сняться с РПЛ из-за финансовых проблем.
"Не соответствует действительности. "Ротор" настроен играть в Премьер-лиге", - сообщил Рекечинский.
Ранее стало известно, что победителю досрочно завершённого розыгрыша ФНЛ для участия в РПЛ необходимо более 1,7 миллиарда рублей.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
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|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
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|38
|5
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|22
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|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
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|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
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|14
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|15
|Крылья Советов
|22
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|Ахмат
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|20