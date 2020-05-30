В "Роторе" отреагировали на слухи о возможном отказе от участия в РПЛ

Теги ротор волгоград

В "Роторе" отреагировали на слухи о возможном отказе от участия в РПЛ

Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский в комментарии "Р-Спорт" опроверг информацию о том, что клуб может сняться с РПЛ из-за финансовых проблем.

"Не соответствует действительности. "Ротор" настроен играть в Премьер-лиге", - сообщил Рекечинский.

Ранее стало известно, что победителю досрочно завершённого розыгрыша ФНЛ для участия в РПЛ необходимо более 1,7 миллиарда рублей.

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