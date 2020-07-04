В "Роторе" отрицают слухи о планах отказаться выступать в РПЛ

Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский дал комментарии по поводу появившейся информации о возможном отказе волгоградского клуба выступать в РПЛ в сезоне 2020/21.

"Эта информация - фейк. Всё хорошо, мы готовимся к сезону в РПЛ", - сказал Рекечинский.

Напомним, что "Ротор" финишировал первым в досрочно завершённом розыгрыше ФНЛ. Однако до сих пор есть сомнения касательно финансовой стабильности клуба.

Волгоградцы могут сыграть в высшем дивизионе впервые с 2004 года.

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