В "Роторе" прокомментировали отставку Хацкевича

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Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский сделал заявление об уходе Александра Хацкевича с поста главного тренера команды.

"Решение принято без эмоций, взвешенно. Чтобы набрать необходимое количество очков в оставшихся матчах и решить поставленную задачу на сезон, руководством клуба принято решение освободить Александра Хацкевича от занимаемой должности.

Впереди две недели подготовки к матчу с "Локомотивом" и они пройдут под руководством нового наставника. Тренерские перестановки помогают встряхнуть команду, взбодрить. Мы благодарим Александра Николаевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере", - сказал Рекечинский.

"Ротор" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам 23 туров.

47-летний Хацкевич возглавлял команду с декабря 2019 года. Под его руководством волгоградцы поднялись из ФНЛ в высший дивизион.

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