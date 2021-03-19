В "Роторе" прокомментировали отставку Хацкевича
Фото сайт РПЛ
Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский сделал заявление об уходе Александра Хацкевича с поста главного тренера команды.
"Решение принято без эмоций, взвешенно. Чтобы набрать необходимое количество очков в оставшихся матчах и решить поставленную задачу на сезон, руководством клуба принято решение освободить Александра Хацкевича от занимаемой должности.
Впереди две недели подготовки к матчу с "Локомотивом" и они пройдут под руководством нового наставника. Тренерские перестановки помогают встряхнуть команду, взбодрить. Мы благодарим Александра Николаевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере", - сказал Рекечинский.
"Ротор" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам 23 туров.
47-летний Хацкевич возглавлял команду с декабря 2019 года. Под его руководством волгоградцы поднялись из ФНЛ в высший дивизион.
Не пропустите: Тренер "Ротора" Хацкевич раскритиковал судейство в матче с "Ростовом". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Фиорентина" поздравила Кокорина с 30-летием
-
В "Роторе" прокомментировали отставку Хацкевича
-
"Манчестер Сити" нацелился на хавбека "Гронингена"
-
"Ротор" уволил главного тренера Хацкевича
-
Мбаппе - лучший игрок Лиги 1 в феврале
-
Каштру высказался о вылете "Шахтёра" из Лиги Европы
-
Маммана хочет вернуться в "Зенит"
-
Стали известны новые детали избиения игрока "Славии" после матча с "Рейнджерс"
-
Канделаки прокомментировала конфликт Быстрова и Семенович
-
1
Роналдиньо стал злоупотреблять алкоголем после смерти матери
-
Моуринью лично поздравил игроков загребского "Динамо" с победой над "Тоттенхэмом"
-
Уткин оценил влияние трансфера Промеса на результаты "Спартака"
-
Защитника "Славии" избили на стадионе "Рейнджерс" после матча ЛЕ
-
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
-
Канделаки высказалась о возможном возвращении Широкова в эфир "Матч ТВ"
-
Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы состоится 19 марта: где смотреть
-
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 19 марта: где смотреть
-
Главные новости дня: 18 марта
-
Моуринью прокомментировал сенсационный вылет "Тоттенхэма" из Лиги Европы
-
Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы