В Роттердаме врачи поприветствовали коллег, спев гимн "Ливерпуля"

Врачи отделения интенсивной терапии в больнице Роттердама (Нидерланды) спели спели своим коллегам песню You’ll Never Walk Alone.

Таким образом, они поддержали коллег, которые ведут борьбу с пандемией китайского коронавируса COVID-19.

Стоит отметить, что песня You’ll Never Walk Alone является гимном "Ливерпуля" и исполняется болельщиками перед началом каждого домашнего матча.

На данный момент во всем мир коронавирусом заразились 846 тысяч человек. От болезней, вызванных коронавирусом, скончались более 41 тысячи человек. Число выздоровевших составляет 176 500 человек.

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