В РПЛ могут ввести дополнительную замену при подозрении на сотрясение мозга

РПЛ и медицинский комитет РФС обсудили возможность введения дополнительной замены в случае подозрения на сотрясение мозга у футболиста.

Ранее с соответствующей инициативой выступил Совет футбольных ассоциаций (IFAB).

Принято решение, что до возобновления сезона в России будут разработаны предложения о порядке внедрения необходимых изменений в регламент.

Напомним, что старт первого после зимней паузы, 20-го тур РПЛ запланирован на 28 февраля.

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