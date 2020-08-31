В РПЛ может быть изменен лимит на легионеров

В Российской Премьер-Лиге может быть внесена поправка в правило по лимите на легионеров, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям издания, клубы, выступающие в еврокубках, предлагают лимит - не более семи иностранцев на поле одновременно, но при этом 12 легионеров в заявке на сезон.

Сейчас в чемпионате России действует ограничение - восемь легионеров в заявке и все они могут быть на поле одновременно.

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