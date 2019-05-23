В РПЛ может увеличиться количество клубов

Исполнительный комитет РФС постановил проработать вопрос о возможном расширении числа участников российской Премьер-лиги.

Количество клубов в высшем дивизионе может увеличиться с 16 до 18.

Возможные изменения вступят в силу, начиная с сезона 2020/21.

Напомним, что чемпионом России в текущем сезоне стал питерский "Зенит".

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