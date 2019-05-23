В РПЛ может увеличиться количество клубов
Исполнительный комитет РФС постановил проработать вопрос о возможном расширении числа участников российской Премьер-лиги.
Количество клубов в высшем дивизионе может увеличиться с 16 до 18.
Возможные изменения вступят в силу, начиная с сезона 2020/21.
Напомним, что чемпионом России в текущем сезоне стал питерский "Зенит".
Не пропустите: Исполком РФС отложил решение по лимиту на легионеров в чемпионате России. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
В РПЛ может увеличиться количество клубов
-
"Манчестер Сити" близок к трансферу защитника "Ювентуса"
-
Клопп - об участии Фирмино в финале ЛЧ: "Надеюсь, всё будет хорошо"
-
Исполком РФС отложил решение по лимиту на легионеров в чемпионате России
-
1
"Манчестер Сити" отрицает скорый уход Гвардиолы в "Ювентус"
-
3
Стала известна заявка сборной Португалии на финальный турнир Лиги Наций, Роналду - в составе
-
"Сьон" продлил контракт с Митрюшкиным
-
Жулио Баптишта объявил о завершении карьеры
-
Будущее Сарри в "Челси" зависит от мнения игроков
-
Роббен может вернуться в АПЛ
-
"Манчестер Юнайтед" не будет покупать нового вратаря в случае ухода Де Хеа
-
Путин наградил Инфантино орденом Дружбы, швейцарец поблагодарил президента на русском языке
-
Маркиньос принял предложение "Ювентуса"
-
Обляков прокомментировал дебютный вызов в сборную России
-
Президент ПСЖ подозревается в коррупции
-
Луис Адриано подарил своей девушке шикарный автомобиль
-
1
Хуанфран объявил об уходе из "Атлетико"
-
Официально: Рейс стал игроком "Барселоны"
-
"Аякс" интересуется сыном Хаджи
-
МИД Азербайджана обвинил власти Армении в неучастии Мхитаряна в финале Лиги Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|29
|61
|2
|Краснодар
|29
|53
|3
|Локомотив Москва
|29
|53
|4
|Спартак Москва
|29
|49
|5
|ЦСКА Москва
|29
|48
|6
|Арсенал Тула
|29
|45
|7
|Ростов
|29
|41
|8
|Оренбург
|29
|40
|9
|Ахмат
|29
|39
|10
|Рубин
|29
|36
|11
|Урал
|29
|35
|12
|Динамо Москва
|29
|32
|13
|Крылья Советов
|29
|28
|14
|Уфа
|29
|26
|15
|Анжи
|29
|21
|16
|Енисей Красноярск
|29
|20