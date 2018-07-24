В РПЛ намерены использовать наработки Чемпионата Мира

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В РПЛ намерены использовать наработки Чемпионата Мира

Глава РПЛ Сергей Прядкин обещает, что лига по уровню организации будет равняться на ЧМ-2018.

"Нас точно будут по первым турам сравнивать с проведением Чемпионата Мира, и мы будем делать все, чтобы наша лига была интересной и привлекательной. Постараемся сохранить все то, что было отработано на мундиале, все, что было отработано чемпионатом за прошедшие года. Критики всегда много, но мы сделали очень много с 2001 года" - приводят слова Прядкина российские СМИ.

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