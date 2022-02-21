В РПЛ назначен новый директор по безопасности

Фото: твиттер РПЛ\Автор неизвестен

Российская Премьер-Лига официально объявила о назначении Александра Ивочкина руководителем дирекции по безопасности РПЛ.

В его обязанности будет входить совершенствование мер по безопасности и работе с болельщиками, разработка предложений по развитию инфраструктуры стадионов, внедрение новых технологий и цифровых решений для безопасности и комфорта зрителей, практическая и методическая помощь клубам РПЛ в сфере безопасности и работы с болельщиками, а также взаимодействие с правоохранительными органами.

Александр Мейтин, возглавлявший дирекцию по безопасности и работе с болельщиками РПЛ с 2008 года, назначен советником президента Лиги.

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