В РПЛ назвали причину переноса матча "Динамо" - "Спартак" на другой стадион



Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин подтвердил информацию, что состояние газона стадиона "Динамо" не соответствует требованиям. Таким образом, матч 19-го тура чемпионата России "Динамо" - "Спартак" будет перенесен на другой стадион.

"Сегодня проведена инспекция динамовской арены. Поступала информация, что поле в плохом состоянии, комиссия в соответствии с регламентом проверила качество газона. Итог таков: поле не готово, его качество неудовлетворительное. Более того, по травмоопасности ситуация хуже, чем в Туле", - приводят слова Прядкина российские СМИ.

Стоит отметить, что стадион "Динамо" находился на реконструкции в течение 10 лет. Планировался, что первым матчем после открытия для него станет встреча "Динамо" - "Спартак", которая запланирована на 10 марта.