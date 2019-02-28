В РПЛ назвали причину переноса матча "Динамо" - "Спартак" на другой стадион
Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин подтвердил информацию, что состояние газона стадиона "Динамо" не соответствует требованиям. Таким образом, матч 19-го тура чемпионата России "Динамо" - "Спартак" будет перенесен на другой стадион.
"Сегодня проведена инспекция динамовской арены. Поступала информация, что поле в плохом состоянии, комиссия в соответствии с регламентом проверила качество газона. Итог таков: поле не готово, его качество неудовлетворительное. Более того, по травмоопасности ситуация хуже, чем в Туле", - приводят слова Прядкина российские СМИ.
Стоит отметить, что стадион "Динамо" находился на реконструкции в течение 10 лет. Планировался, что первым матчем после открытия для него станет встреча "Динамо" - "Спартак", которая запланирована на 10 марта.
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