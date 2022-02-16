В РПЛ отреагировали на информацию о возможном расширении лиги до 18 клубов
Фото: РФС/Автор неизвестен
Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц прокомментировал информацию о том, что лига может быть расширена до 8 клубов.
"Этого вопроса не существует в повестке. Специально сверил с Александром Валерьевичем Дюковым. Такой вопрос не стоит ни у РПЛ, ни у РФС. Это обсуждают журналисты и блогеры, но не клубы", – приводит слова Хачатурянца Sports.ru.
Напомним, что последний раз 18 клубов в высшем дивизионе российского футбола было в 1997 году. С тех пор в чемпионате принимают участие 16 команд.
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