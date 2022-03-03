В РПЛ ожидается расширение до 18 команд

Клубы российской Премьер-лиги близки к согласованию новой реформы турнира.

Ожидается, что со следующего сезона в чемпионате будут играть 18 команд, а не 16.

Этот вопрос обсуждался на последнем собрании РПЛ. Решение было отложено, но никто из представителей клубов не сомневается, что количество участников будет увеличено.

Основной аргумент в пользу реформы - увеличение числа матчей из-за вероятного отсутствия еврокубков.

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