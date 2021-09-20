В РПЛ почтят память погибших в результате стрельбы в Перми
Пресс-служба РПЛ анонсировала акцию памяти в связи с трагедией в Перми.
Сегодня утром на территории Пермского государственного национального исследовательского университета студент устроил стрельбу, в результате которой погибли 8 человек.
"20 сентября матчи РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Перми. Российская Премьер-лига выражает соболезнования родственникам и близким пострадавших", - говорится в заявлении лиги.
8-й тур РПЛ сегодня закроется тремя матчами: "Урал" - "Локомотив" (16:30 мск), "Рубин" - "Зенит" (18:30 мск) и ЦСКА - "Спартак" (19:30 мск).
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