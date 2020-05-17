В РПЛ прокомментировали снятие ограничения на возвращение легионеров в Россию

Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался по поводу снятия ограничений на возвращение иностранных футболистов и тренеров в Россию. Сегодня, 17 мая, об этом сообщило правительство России.

"Я очень рад, что правительство позволило иностранным специалистам и футболистам вернуться в Россию. Это важнейший шаг на пути к началу тренировок и возобновлению сезона РПЛ", - заявил Прядкин.

Отметим, что это решение касается только тех, у кого имеется действующий трудовой договор с российской спортивной организацией. Сезон РПЛ будет возобновлен 21 июня.

Стоит заметить, что в России каждый день коронавирусом заболевают плюс-минус 10 тысяч человек.

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