В РПЛ пять клубов сохраняют шансы на попадание в Лигу Чемпионов
По итогам 28-го тура сразу пять клубов Российской Премьер-Лиги сохраняют шансы на попадание в Лигу Чемпионов сезона-2021/2022.
Борьбу за второе место продолжают "Спартак", "Локомотив", "Рубин", "Сочи" и ЦСКА. На данный момент вторую позицию занимает "Спартак", который набрал 53 очка. Далее идут "Локомотив" (42), "Рубин" и "Сочи" (по 49) и ЦСКА (47).
В оставшихся матчах "Спартак" сыграет с "Химками" и "Ахматом". "Локомотив" встретится с "Динамо" и "Уралом". "Рубину" предстоят поединки с "Арсеналом" и "Ротором". "Сочи" сыграет с "Ротором" и "Химками". ЦСКА встретится с "Краснодаром" и "Динамо".
Не пропустите: Феерия "Зенита", успех "Спартака" и очередная потеря ЦСКА. Все результаты 28-го тура РПЛ. | http://soccernews.ru
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