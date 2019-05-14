В РПЛ рассказали об изготовлении нового чемпионского трофея

Директор РПЛ по связям с общественностью Сергей Алексеев заявил, что вскоре завершится работа по изготовлению нового чемпионского трофея и кубок будет представлен на специальном мероприятии.

"Зениту" отдали кубок на вечное хранение за пятый титул. Работы по изготовлению нового кубка чемпионов РПЛ ведутся. Начали ещё полгода назад. Будет отдельная презентация нового кубка. Работа уже заканчивается. Он будет полностью новый в соответствии с рембрендингом лиги. Пока это всё, что можно сказать", - сообщил Алексеев.

Напомним, что "Зенит" досрочно оформил чемпионство, за три тура до завершения первенства.

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