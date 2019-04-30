В РПЛ рассмотрят возможность наказания футболистов за отказ от общения с прессой

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В РПЛ рассмотрят возможность наказания футболистов за отказ от общения с прессой

Директор по связям с общественностью российской Премьер-лиги Сергей Алексеев заявил, что сейчас обсуждается возможность санкций в отношении футболистов за отказ общаться с журналистами после матчей.

"Мы будем изменять регламент и предусматривать дисциплинарные санкции, чтобы все футболисты в полном объёме проходили через микст-зону. Сейчас многие не проходят, а это нарушение регламента. Соответственно клубы будут работать с игроками", - сказал функционер.

Напомним, что накануне футболисты "Спартака" отказались давать комментарии после ничьей с "Рубином".

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