В РПЛ разрешили делать по 5 замен в матче

Теги рплрфс

В РПЛ разрешили делать по 5 замен в матче

Исполком Российского футбольного союза принял решение увеличить количество замен в матчах РПЛ, который возобновится 21 июня.

Тренеры команд смогут поменять по пять футболистов в каждой игре. Напомним, что им нужно это сделать за три раза без учёта перерыва.

Неделю назад данную реформу утвердил Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), отвечающий за изменение правил.

Не пропустите: РФС пытается добиться сокращения карантина для легионеров клубов РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Опубликована структура календаря РПЛ и Кубка России

Опубликована структура календаря РПЛ и Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов