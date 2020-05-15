В РПЛ разрешили делать по 5 замен в матче

Исполком Российского футбольного союза принял решение увеличить количество замен в матчах РПЛ, который возобновится 21 июня.

Тренеры команд смогут поменять по пять футболистов в каждой игре. Напомним, что им нужно это сделать за три раза без учёта перерыва.

Неделю назад данную реформу утвердил Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), отвечающий за изменение правил.

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