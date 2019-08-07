В РПЛ сделали скандальное заявление о досмотре фанатов перед матчами
Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин рассказал о своём отношении к усиленному досмотру фанатов перед матчами чемпионата.
Напомним, что перед игрой четвёртого тура Премьер-лиги между "Рубином" и ЦСКА людей заставляли разуваться.
"Не вижу проблемы в том, что в Казани некоторым болельщикам пришлось разуваться до носков. А когда мы проходим в аэропорту, нас не разувают? Мы должны обеспечить безопасность. Под стельками зачастую проносят порох, различные пиротехнические средства. Если кто-то что-то пронесёт, все скажут: "Вот, пронесли, как вы допустили?". Нарушены права граждан? Пусть лучше всех разувают, зато будет безопасно. Не хотите, чтобы вас разували? Не ходите на стадион.
Это происходит выборочно. Не надо раскручивать и обострять эту ситуацию. Я всегда за то, чтобы к болельщикам относились лучшим образом. Главное, чтобы, когда болельщиков просят снять обувь, делали это не хамски. А чтобы не проносили в трусах, у нас есть специальное помещение, в котором проводится досмотр. По правилам обеспечения безопасности это допустимо. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Так работают все досмотровые службы. Нам нужно, чтобы на стадионе было комфортно и безопасно. В любой ситуации к нам претензии", - сказал Мейтин.
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