В РПЛ сделали заявление о возможных сроках возобновления сезона



Пресс-служба Российской Премьер-лиги сообщила, что чемпионат России может быть возобновлен в середине июня. В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения китайского коронавируса.

"Чемпионат России возобновится как только органы исполнительной власти снимут ограничения на проведение и организацию массовых мероприятий. Пока мы планируем возобновление чемпионата в любую из недель с середины июня по середину июля. Дата старта зависит от распространения коронавируса и указов властей. Есть вероятность, что оставшиеся туры могут быть доиграны без зрителей", - сообщается на официальном сайте РПЛ.

После 22 туров лидером российского национального чемпионата является "Зенит", который набрал 50 очков. За места в Лиге Чемпионов борются "Локомотив" (41), "Краснодар" (41), "Ростов" (38) и ЦСКА (36). В зоне переходных матчей находятся "Оренбург" (23) и "Рубин" (23), в зоне вылета - "Крылья Советов" (22) и "Ахмат" (20).

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