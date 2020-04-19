В РПЛ сделали заявление о возможных сроках возобновления сезона
Пресс-служба Российской Премьер-лиги сообщила, что чемпионат России может быть возобновлен в середине июня. В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения китайского коронавируса.
"Чемпионат России возобновится как только органы исполнительной власти снимут ограничения на проведение и организацию массовых мероприятий. Пока мы планируем возобновление чемпионата в любую из недель с середины июня по середину июля. Дата старта зависит от распространения коронавируса и указов властей. Есть вероятность, что оставшиеся туры могут быть доиграны без зрителей", - сообщается на официальном сайте РПЛ.
После 22 туров лидером российского национального чемпионата является "Зенит", который набрал 50 очков. За места в Лиге Чемпионов борются "Локомотив" (41), "Краснодар" (41), "Ростов" (38) и ЦСКА (36). В зоне переходных матчей находятся "Оренбург" (23) и "Рубин" (23), в зоне вылета - "Крылья Советов" (22) и "Ахмат" (20).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20