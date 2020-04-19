В РПЛ сделали заявление о возможных сроках возобновления сезона

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В РПЛ сделали заявление о возможных сроках возобновления сезона
Пресс-служба Российской Премьер-лиги сообщила, что чемпионат России может быть возобновлен в середине июня. В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения китайского коронавируса.

"Чемпионат России возобновится как только органы исполнительной власти снимут ограничения на проведение и организацию массовых мероприятий. Пока мы планируем возобновление чемпионата в любую из недель с середины июня по середину июля. Дата старта зависит от распространения коронавируса и указов властей. Есть вероятность, что оставшиеся туры могут быть доиграны без зрителей", - сообщается на официальном сайте РПЛ.

После 22 туров лидером российского национального чемпионата является "Зенит", который набрал 50 очков. За места в Лиге Чемпионов борются "Локомотив" (41), "Краснодар" (41), "Ростов" (38) и ЦСКА (36). В зоне переходных матчей находятся "Оренбург" (23) и "Рубин" (23), в зоне вылета - "Крылья Советов" (22) и "Ахмат" (20).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
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