В РПЛ сообщили дату начала нового сезона

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В РПЛ сообщили дату начала нового сезона

Чемпионат России сезона-2020/2021 в Российской Премьер-Лиге стартует 8 августа, сообщает официальный Telegram-канал РПЛ.

Матчи 1-го тура РПЛ состоятся 8 и 9 августа.

Матч за Суперкубок России пройдет 7 августа в Москве на стадионе "ВЭБ Арена". В нем точно сыграет "Зенит", как чемпион России сезона-2019/2020. Если петербургский клуб в финале Кубка России обыграет "Химки", то его соперником в матче за Суперкубок станет московский "Локомотив", который занял второе место в РПЛ. В случае победы "Химок" именно подмосковный клуб поборется с "Зенитом" за Суперкубок. 

Напомним, что финал Кубка России "Зенит" - "Химки" состоится 25 июля.

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2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
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