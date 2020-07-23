В РПЛ сообщили дату начала нового сезона

Чемпионат России сезона-2020/2021 в Российской Премьер-Лиге стартует 8 августа, сообщает официальный Telegram-канал РПЛ.

Матчи 1-го тура РПЛ состоятся 8 и 9 августа.

Матч за Суперкубок России пройдет 7 августа в Москве на стадионе "ВЭБ Арена". В нем точно сыграет "Зенит", как чемпион России сезона-2019/2020. Если петербургский клуб в финале Кубка России обыграет "Химки", то его соперником в матче за Суперкубок станет московский "Локомотив", который занял второе место в РПЛ. В случае победы "Химок" именно подмосковный клуб поборется с "Зенитом" за Суперкубок.

Напомним, что финал Кубка России "Зенит" - "Химки" состоится 25 июля.

Не пропустите: Цорн мог покинуть "Спартак" из-за жены Федуна. | http://soccernews.ru