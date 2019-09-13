В РПЛ сообщили, когда VAR будет использоваться на всех матчах

Теги система видеоповторов var

В РПЛ сообщили, когда VAR будет использоваться на всех матчах
Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин заявил, что с 1 марта 2020 года видеоповторы будут использоваться во всех матчах Российской Премьер-Лиги.

"С 1 марта по плану VAR у нас будет работать на всех матчах. Мы делаем все, что от нас зависит, чтобы все были готовы. Много теоретических и практических занятий. Тренажеры, матчи - все это предстоит пройти за оставшиеся 5,5 месяцев", - приводят слова Калошина российские СМИ.

Напомним, что в данный момент VAR используется не более, чем на одном из матчей тура чемпионата России.

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