В РПЛ убрали из списка арбитров семь судей

Список арбитров, которые могут обслуживать матчи Чемпионата и Кубка России в сезоне-2020/21, резко изменился, сообщает "СЭ".

По разным причинам во второй части сезона не смогут работать сразу 7 судей: Алексей Еськов, Евгений Турбин, Алексей Сухой, Николай Волошин, Алексей Амелин, Роман Галимов, Анатолий Жабченко.

Амелин, Галимов и Жабченко не провели в этом чемпионате ни одной игры в роли главных. К судейству Еськова возникли вопросы уже в первом туре. Волошин, Сухой и Турбин провели семь, шесть и пять встреч соответственно и получили достаточное число плохих оценок. По неофициальной информации, у Сухого набралось около 75-80 процентов "двоек" в последних двух десятках игр.

В свою очередь, в список допущенных войдут: Ян Бобровский (31 год, Санкт-Петербург), Антон Фролов (28, Москва) и Артем Чистяков (33, Азов). Бобровский и Фролов никогда не работали в чемпионате России в качестве главных рефери.