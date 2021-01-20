В РПЛ убрали из списка арбитров семь судей
Список арбитров, которые могут обслуживать матчи Чемпионата и Кубка России в сезоне-2020/21, резко изменился, сообщает "СЭ".
По разным причинам во второй части сезона не смогут работать сразу 7 судей: Алексей Еськов, Евгений Турбин, Алексей Сухой, Николай Волошин, Алексей Амелин, Роман Галимов, Анатолий Жабченко.
Амелин, Галимов и Жабченко не провели в этом чемпионате ни одной игры в роли главных. К судейству Еськова возникли вопросы уже в первом туре. Волошин, Сухой и Турбин провели семь, шесть и пять встреч соответственно и получили достаточное число плохих оценок. По неофициальной информации, у Сухого набралось около 75-80 процентов "двоек" в последних двух десятках игр.
В свою очередь, в список допущенных войдут: Ян Бобровский (31 год, Санкт-Петербург), Антон Фролов (28, Москва) и Артем Чистяков (33, Азов). Бобровский и Фролов никогда не работали в чемпионате России в качестве главных рефери.
Читать также: РПЛ не даст судить вторую часть чемпионата двум арбитрам | http://soccernews.ru
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