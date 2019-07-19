В РПЛ учреждены новые награды футболистам и тренерам
Российская Премьер-Лига сообщила об учреждении новых наград в сезоне-2019/20, сообщает официальный сайт организации.
Футболисты и тренеры будут получать следующие награды:
- "Лучший игрок матча". Награда будет вручаться футболисту, который лучше всех отличился в ходе матча. Он будет определен экспертами телеканала "Матч Премьер".
- "Лучший игрок месяца". Каждый месяц будет выбираться лучший футболист из списка пяти номинантов, которых отберут эксперты РПЛ.
- "Лучший тренер месяца". Каждый месяц будет выбираться лучший тренер из списка пяти номинантов, которых отберут эксперты РПЛ.
- "Лучший игрок сезона". В список номинантов попадут футболисты, которые получат премию "Лучший игрок месяца". Также в список претендентов могут попасть еще несколько игроков, которые ярко проявят себя в течение сезона.
- "Лучший тренер сезона". В список номинантов попадут тренеры, которые получат премию "Лучший тренер месяца".
- "Лучший гол месяца". Будет выбираться ежемесячно из восемь голов, которые отберут эксперты РПЛ.
- "Лучший гол сезона". Будет выбираться из голов, которые получат премию "Лучший гол месяца".
- "Лучший бомбардир сезона". Награду получит футболист, который забьет больше всех голов за сезон.
- "Лучший вратарь сезона". Награду получит голкипер, который проведет больше всех "сухих" матчей за сезон.
- "Лучший молодой игрок сезона". Приз достанется футболисту до 21 года, который сыграет не менее пяти матчей за основной состав.
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