В РПЛ утвердили дополнительную замену при черепно-мозговой травме

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В РПЛ утвердили дополнительную замену при черепно-мозговой травме

В ходе сегодняшнего общего собрания РПЛ клубы лиги одобрили внесение изменений в регламент.

Согласно правкам, в матчах чемпионата России разрешается делать дополнительную замену, если футболист получил черепно-мозговую травму.

В случае использования данной опции клуб обязан в течение двух суток обследовать игрока и в течение пяти дней предоставить всю информацию в медицинскую службу РФС.

Напомним, что сезон РПЛ должен возобновиться 26 февраля матчем "Тамбов" - "Ротор". 

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