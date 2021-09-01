В РПЛ выбрали лучшего тренера июля-августа

Фото: твиттер "Динамо"/Автор неизвестен

Лучшим тренером Российской Премьер-Лиги в июле и августе признан наставник московского "Динамо" Сандро Шварц.

Немецкий специалист признан лучшим по итогам голосования среди экспертов "Матч Премьер" и РПЛ.

"Динамо" в июле и августе провело шесть матчей в чемпионате России, одержало четыре победы при одной ничьей и одном поражении. В данный момент "бело-голубые" занимают второе место в РПЛ.

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