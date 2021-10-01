В РПЛ выбрали лучший гол сентября

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В РПЛ выбрали лучший гол сентября

Фото инстаграм Андерса Дрейера

Назван автор лучшего гола российской Премьер-лиги по итогам сентября. Этого звания удостоился полузащитник "Рубина" Андерс Дрейер.

23-летний датчанин замкнул пяткой навес с фланга на 2-й минуте своего дебютного матча в составе казанцев. В итоге он оформил хет-трик в той игре.

На награду также претендовали Франсуа Камано ("Локомотив"), Денис Макаров ("Динамо"), МалкомКлаудиньо (оба - "Зенит"), Эдуард Сперцян ("Краснодар"), Силвие Бегич ("Крылья Советов") и Виталий Лысцов ("Ахмат").

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