В РПЛ выбрали лучший гол сентября
Фото инстаграм Андерса Дрейера
Назван автор лучшего гола российской Премьер-лиги по итогам сентября. Этого звания удостоился полузащитник "Рубина" Андерс Дрейер.
23-летний датчанин замкнул пяткой навес с фланга на 2-й минуте своего дебютного матча в составе казанцев. В итоге он оформил хет-трик в той игре.
Потрясающий дебютный гол Андерса Дрейера становится лучшим в сентябре! ⚽️— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 1, 2021
За гол полузащитника «Рубина» проголосовали болельщики и эксперты РПЛ, представители МАТЧ ПРЕМЬЕР выбрали гол Эдуарда Сперцяна #РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяца pic.twitter.com/bkBFnWbCzT
На награду также претендовали Франсуа Камано ("Локомотив"), Денис Макаров ("Динамо"), Малком, Клаудиньо (оба - "Зенит"), Эдуард Сперцян ("Краснодар"), Силвие Бегич ("Крылья Советов") и Виталий Лысцов ("Ахмат").
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