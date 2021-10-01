В РПЛ выбрали лучший гол сентября

Фото инстаграм Андерса Дрейера

Назван автор лучшего гола российской Премьер-лиги по итогам сентября. Этого звания удостоился полузащитник "Рубина" Андерс Дрейер.

23-летний датчанин замкнул пяткой навес с фланга на 2-й минуте своего дебютного матча в составе казанцев. В итоге он оформил хет-трик в той игре.

Потрясающий дебютный гол Андерса Дрейера становится лучшим в сентябре! ⚽️



За гол полузащитника «Рубина» проголосовали болельщики и эксперты РПЛ, представители МАТЧ ПРЕМЬЕР выбрали гол Эдуарда Сперцяна #РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяца pic.twitter.com/bkBFnWbCzT — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 1, 2021

На награду также претендовали Франсуа Камано ("Локомотив"), Денис Макаров ("Динамо"), Малком, Клаудиньо (оба - "Зенит"), Эдуард Сперцян ("Краснодар"), Силвие Бегич ("Крылья Советов") и Виталий Лысцов ("Ахмат").

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