В "Рубине" объяснили отказ от подписания Крыховяка

Фото сайт "Краснодара"

Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский рассказал, почему казанский клуб не вёл борьбу за полузащитника Гжегожа Крыховяка.

Напомним, что "Локомотив" выставил на трансфер звёздного поляка, который в итоге стал игроком "Краснодара".

"Считаю, что Гжегож - это потрясающий игрок. Суперсильный футболист, но его уровень зарплаты (абсолютно заслуженный и которого он достоин) не вписывается в нашу стратегию.

Думаю, он этих денег стоит, ведь Крыховяк - отличный игрок. По мне, это фигура в чемпионате России и не разделяю мнение, что он сдал и закончился. Это по-прежнему очень сильный футболист. Но мы в этом финансовом поле соревноваться не готовы. Может быть, даже к счастью", - сказал Яровинский.

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