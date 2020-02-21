В "Рубине" объяснили отказ от трансфера Комличенко

Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский назвал причину отказа клуба от приобретения нападающего Николая Комличенко.

"Когда приглашаешь футболиста, ты несёшь за это ответственность. Не только перед болельщиками, но и перед самим игроком. Мы не были убеждены в том, что Игнатьев и Комличенко смогут играть вместе в стартовом составе. Значит, кто-то мог оказаться в запасе. А как смотреть в глаза человеку, который пропустил из-за вас Евро? К тому же под Комличенко нужно выстраивать игру определённым образом, а Игнатьева мы приобрели раньше. Мы долго думали над Комличенко, но в итоге купили Евтича - классическую "десятку", - сказал Яровинский.

Комличенко до последнего времени выступал за чешскую "Младу Болеслав", а этой зимой перешёл в московское "Динамо".

"Рубин" в декабре купил Игнатьева у "Краснодара" за 7 миллионов евро.

Не пропустите: Слуцкий прокомментировал поражение от "Кайрата". | http://soccernews.ru