В "Рубине" объяснили, почему в 2019 году купили Ивана Игнатьева

Фото инстаграм Ивана Игнатьева

Спортивный директор казанского "Рубина" Олег Яровинский рассказал, чем руководствовался клуб, подписывая в декабре 2019 года форварда Ивана Игнатьева.

"Во-первых, мы отдали за него в два раза меньше, чем сообщалось - 3,5 миллиона евро, а не 7. Переход Сорокина в "Краснодар" был частью этой сделки. Важнейший фактор. Во-вторых, я всегда чётко понимаю, что с трансфером можно не попасть и ошибиться. В "Рубине" мы ошибаемся крайне мало. А Ване просто нужно было уйти в "Крылья", которые полностью ему подходят. Он должен сменить обстановку, потому что в "Рубине" у него совсем не получалось.

Я бы не стал это связывать с бытовыми вещами, про которые многое додумывают, докручивают. Возьмём последнее - Ванин день рождения. Там не было ничего, чтобы бы было достойно новости, громкого заголовка. Но кто-то выложил три секунды видео, из которых ничего непонятно - и все пошли обсуждать, что его кто-то откуда-то вывел, потом завёл. При этом никто не вдавался в нюансы. Все прочитали заголовки и решили, что Иван Игнатьев снова устроил какой-то страшный замес и топил щенков в пиве.

Почему у него не вышло в "Рубине"? Просто бывает так, что у футболиста не складывается в одном конкретном клубе. При этом я не согласен с тем, что его покупка "Рубином" - ошибка. Давайте вернёмся в декабрь 2019 года. Ситуация следующая - мы только пришли в "Рубин" и начинали с Рустемом Фидаевичем Саймановым обсуждать наши трансферные цели. На тот момент в РПЛ был лимит с ограничением легионеров на поле. Мы решили, что нам нужны центральный защитник, опорник, вингер и русский форвард.

Почему именно русский? Потому что если бы мы взяли иностранного нападающего, то на другие позиции нам нужны были россияне. А подходивших нам на эти позиции россиян, готовых в тот момент к нам перейти, просто не существовало в природе. Но существовал Игнатьев. Трансфер Игнатьева стал одним из немногих выходов из той непростой ситуации, но никак не ошибкой. Вы вспомните, как он «рубил» в "Краснодаре". Был ещё Николай Комличенко, но мы сделали выбор в пользу Вани. А взять двоих мы себе позволить не могли", - отметил Яровинский.

23-летний Игнатьев провёл в "Рубине" два года, в течение которых сыграл 40 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: В "Рубине" рассказали, почему Хвича до сих пор не покинул клуб. | http://soccernews.ru