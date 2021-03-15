В "Рубине" оценили шансы команды на попадание в Лигу Чемпионов
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов выразил мнение, что казанский клуб может побороться за попадание в Лигу Чемпионов.
"Лига Чемпионов? Конечно, конечно. Будем бороться. Мы настроены серьезно. Пусть команды наверху не расслабляются. Попробуйте сейчас нашим ребятам сказать, что нам это не нужно. Будем играть. Все покажет конец сезона", - приводит слова Сайманова "Чемпионат".
После 22 туров "Рубин" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 37 очков. Следующий матч казанцы проведут 19 марта на своем поле с "Химками".
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