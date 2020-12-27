В "Рубине" оценили вероятность трансфера Кокорина

Генеральный директор казанского "Рубина" Рустем Сайманов заявил, что клуб не заинтересован в услугах нападающего московского "Спартака" Александра Кокорина.

"Мы в этом году приглашали Александра Кокорина. Даже сейчас у нас есть возможность его взять, но он нам не нужен. Хотя это качественный игрок, нам нужно смотреть вперед и развиваться. В этом плане такой трансфер нам ничего не даст. И мы в дальнейшем планируем так вести трансферную политику", - приводит слова Сайманова "Бизнес Online".

Ранее сообщалось, что "Спартак" готов продать или отдать в аренду Кокорина в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин провел за "Спартак" 10 матчей во всех турнирах, забил два гола (оба - с пенальти) и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины отказался от перехода в "Спартак". | http://soccernews.ru