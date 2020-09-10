В "Рубине" опровергли слухи о поступивших предложениях по Кварацхелии

Теги локомотив москварубинхвича кварацхелия

В "Рубине" опровергли слухи о поступивших предложениях по Кварацхелии

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов сообщил, что клуб не получал никаких предложений по хавбеку Хвичи Кварцхелии.

Ранее в СМИ писали, что "Локомотив" предложил за хавбека 15 млн евро, "Краснодар" - 10 млн.

"Локомотив" предложил за Хвичу 15 миллионов? Официальных предложений в клуб не поступало. А разговоры об этом… Это все какие-то разговоры, не более", - цитирует функционера Sport24.

Напомним, в казанском клубе 19-летний игрок выступает с лета 2019 года. Ранее хавбек уже выступал за "Локо" на правах аренды.

А еще: Черчесов порассуждал о позиции сборной России в рейтинге ФИФА| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Локомотив" предложил за хавбека "Рубина" Хвичу 15 млн евро, "Краснодар" - 10 млн

"Локомотив" предложил за хавбека "Рубина" Хвичу 15 млн евро, "Краснодар" - 10 млн

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов