В "Рубине" опровергли слухи о поступивших предложениях по Кварацхелии

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов сообщил, что клуб не получал никаких предложений по хавбеку Хвичи Кварцхелии.

Ранее в СМИ писали, что "Локомотив" предложил за хавбека 15 млн евро, "Краснодар" - 10 млн.

"Локомотив" предложил за Хвичу 15 миллионов? Официальных предложений в клуб не поступало. А разговоры об этом… Это все какие-то разговоры, не более", - цитирует функционера Sport24.

Напомним, в казанском клубе 19-летний игрок выступает с лета 2019 года. Ранее хавбек уже выступал за "Локо" на правах аренды.

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