В "Рубине" останется только четыре легионера, остальные покидают клуб

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В "Рубине" останется только четыре легионера, остальные покидают клуб

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев подтвердил, что казанский клуб в ближайшее время избавится от большинства легионеров.

"В связи с клубной ситуацией мы обратились к легионерам, чтобы они нашли себе клубы. Из легионеров на сборы едут только Навас, Цакташ, Гекдениз и Азмун. Всех остальных мы попросили найти клубы и надеемся, что они с пониманием к этому отнесутся" - цитирует Бердыева официальный сайт клуба.

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