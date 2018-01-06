В "Рубине" останется только четыре легионера, остальные покидают клуб

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев подтвердил, что казанский клуб в ближайшее время избавится от большинства легионеров.

"В связи с клубной ситуацией мы обратились к легионерам, чтобы они нашли себе клубы. Из легионеров на сборы едут только Навас, Цакташ, Гекдениз и Азмун. Всех остальных мы попросили найти клубы и надеемся, что они с пониманием к этому отнесутся" - цитирует Бердыева официальный сайт клуба.

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