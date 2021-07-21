В "Рубине" отреагировали на информацию, что у игроков отнимают половину зарплаты

Фото: твиттер "Рубина"

Пресс-служба казанского "Рубина" с юмором отреагировала на информацию, что у игроков отнимают половину зарплаты каждый месяц.

"Когда отжимаешь у игрока половину зарплаты", - говорится в клубном твиттере. При этом опубликована фотография, на которой спортивный директор Олег Яровинский обращается к полузащитнику Александру Зуеву.

Ранее украинский журналист Игорь Бурбас заявил, что в "Рубине" футболистам приходится отдавать половину официальной зарплаты и из-за этого в казанский клуб отказался перейти что форвард словацкого ДАКа Эрик Рамирес.

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