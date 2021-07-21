В "Рубине" отреагировали на информацию, что у игроков отнимают половину зарплаты
Фото: твиттер "Рубина"
Пресс-служба казанского "Рубина" с юмором отреагировала на информацию, что у игроков отнимают половину зарплаты каждый месяц.
"Когда отжимаешь у игрока половину зарплаты", - говорится в клубном твиттере. При этом опубликована фотография, на которой спортивный директор Олег Яровинский обращается к полузащитнику Александру Зуеву.
Ранее украинский журналист Игорь Бурбас заявил, что в "Рубине" футболистам приходится отдавать половину официальной зарплаты и из-за этого в казанский клуб отказался перейти что форвард словацкого ДАКа Эрик Рамирес.
Не пропустите: "Рубин" узнал соперника в квалификации Лиги конференций. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Спаллетти придумал необычное соревнование для игроков "Наполи" (видео)
-
Главные новости дня: 20 июля
-
Кокорин отдал голевую передачу в матче за "Фиорентину" (видео)
-
Победы "Шерифа", "Динамо" Загреб и "Ференцвароша": результаты квалификации Лиги Чемпионов от 20 июля
-
Легенды "Реала" обыграли легенд "Барселоны": видеообзор
Лента новостей
-
Симеоне высказался о возможном уходе Месси из "Барселоны"
-
В "Рубине" отреагировали на информацию, что у игроков отнимают половину зарплаты
-
"Урал" усилился новичком "Динамо". Он перешел в московский клуб 2 недели назад
-
"Унион" купил форварда "Ливерпуля"
-
"Бавария" интересуется тремя игроками "Барселоны"
-
Дивеев может оказаться в Серии А
-
"Ливерпуль" может пожертвовать Фирмино ради Салаха и Мане
-
Хендерсон может покинуть "Ливерпуль"
-
Симеоне высказался о возможном возвращении Гризманна в "Атлетико"
-
Агент Брейтуэйта высказался о будущем форварда
-
Роналду назвал самый тяжелый момент в карьере
-
Конте предлагали возглавить сборную Нидерландов. Тренер дал ответ
-
Спаллетти придумал необычное соревнование для игроков "Наполи" (видео)
-
"Ювентус" интересуется вратарем "Динамо" Киев
-
Зарема ярко отреагировала на новый стадион "Краснодара" из черного стекла
-
Главные новости дня: 20 июля
-
Ракитич рассказал, как Роналду звал его в "Ювентус"
-
Фигу отреагировал на оскорбления Переса
-
В "Спартаке" отреагировали на информацию о возможной покупке защитника "Аякса"
-
Клюйверт перешел в "Ниццу"