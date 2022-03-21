В "Рубине" отреагировали на информацию о возможном уходе Хвичи

Пресс-служба "Рубина" прокомментировала информацию о том, что грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия может не вернуться в расположение казанского клуба после паузы на матчи национальных сборных.

"Хвича уехал в сборную. Вернется он в клуб или нет, мы узнаем тогда, когда закончатся матчи сборной. Угрозы семье? По этому поводу сказать ничего не можем", – приводит сообщение пресс-службы "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что на семью игрока оказывается давление из-за его выступлений в России.

В нынешнем сезоне 21-летний Кварацхелия провел за "Рубин" 22 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Хвича может перейти в итальянский топ-клуб. | http://soccernews.ru