В "Рубине" отреагировали на информацию о возможном уходе Хвичи
Пресс-служба "Рубина" прокомментировала информацию о том, что грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия может не вернуться в расположение казанского клуба после паузы на матчи национальных сборных.
"Хвича уехал в сборную. Вернется он в клуб или нет, мы узнаем тогда, когда закончатся матчи сборной. Угрозы семье? По этому поводу сказать ничего не можем", – приводит сообщение пресс-службы "Спорт-Экспресс".
Ранее сообщалось, что на семью игрока оказывается давление из-за его выступлений в России.
В нынешнем сезоне 21-летний Кварацхелия провел за "Рубин" 22 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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